Droga a Castelbuono e Campofelice, due arresti dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castelbuono hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un ventinovenne del luogo per detenzione ai fini di spaccio, in possesso di 25 grammi di marijuana e 5 di crack.

Nel medesimo contesto di controlli antidroga, i colleghi di Campofelice di Roccella hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga un cinquantenne in possesso di quasi 100 grammi di hashish. L’attività di polizia giudiziaria è scaturita, nell’ambito degli ordinari servizi di pattugliamento del territorio, dal controllo di un veicolo con a bordo due persone in prossimità della locale stazione ferroviaria. I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento nervoso assunto dagli occupanti del veicolo, hanno proceduto a perquisire il veicolo, rinvenendo la droga occultata nella tappezzeria. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di uscire nell’arco notturno.