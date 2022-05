Duca Garbo band. Seconda conferma della lineup di Indigena 2022

Dopo la conferma del duo castelbuonese elettro-pop “The Beer“, formato da Serena Leta (voce principale, synth e piano) e Luca Barreca (chitarra, basso e synth) per il ritorno del festival “Indigena 2022” arriva il secondo nome in line-up: il Duca Garbo.

Una generazione di castelbuonesi conosce a memoria le sue canzoni, un’altra non sa chi sia. Luca Di Garbo, “il Duca” per gli amici, è un cantautore eclettico che ha saputo alternare testi impegnati a pennellate leggerissime, scioglilingua dalla spiccata componente ritmica a composizioni in dialetto e in inglese. Il suo è anche un mix di generi con escursioni che vanno dalle ballate folk alle atmosfere gitane, dallo ska al blues, ai ritmi sognanti di bucklyana memoria. Il Duca è stato inoltre autore di live che sono rimasti nella memoria degli universitari che hanno fatto della sua “Pruvulazz” un autentico inno generazionale. Grande appassionato di De André, si deve a lui l’avvio dell’iniziativa popolare che ha portato all’intitolazione di una strada in onore del Faber. Dopo tanti anni di assenza dai palchi della Seattle delle Madonie, il Duca torna finalmente ad esibirsi in occasione di Indigena 2022.