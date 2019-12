Due castelbuonesi con Medici Senza Frontiere. Gli auguri di Natale

“Cosa fanno cinque italiani e un inglese in Repubblica Centrafricana durante le feste? Augurano a tutti voi BUON NATALE”.

Questo il messaggio di auguri di Medici Senza Frontiere da una delle missioni che con passione e costanza portano avanti da anni. Tra i cinque italiani anche una ragazza castelbuonese, Ivana Cortina, medico pediatra che da alcuni mesi presta il proprio prezioso servizio a Bangui.

Non l’unica da Castelbuono. Anche Alessandro Piro, ingegnere gestionale, è da poco ripartito in missione con, in Malawi, a dispensare il proprio impegno in un’altra missione.

Sottolineando l’orgoglio per il lavoro che svolgono, cogliamo l’occasione per rimandare a tutti loro un profondo ringraziamento e i nostri piú calorosi auguri.