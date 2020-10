“Dulcis in fungo” con i ristoranti di Castelbuono

Show cooking in diretta “Dulcis in Fungo”: iniziativa con gli artigiani di Castelbuono dalle mani in pasta. È una prima assoluta che parte da un’Amministrazione Comunale che mette a frutto le capacità espressive di cuochi, pasticceri e fornai in un ciclo di videoricette che saranno trasmesse online in diretta durante i prossimi giorni che vede il coinvolgimento degli artigiani con le mani in “pasta”. La finalità risiede nel voler regalare agli appassionati dell’enogastronomia, “pillole” della cucina e pasticceria Castelbuonese e non solo.

Nello specifico, l’idea nata dall’Assessore Dario Guarcello, conosciuto come esperto in enogastronomia, vuole entrare nel campo della tradizione culinaria, di cui gli chef e pasticcieri locali si sono fatti da tempo ambasciatori nel mondo.

Siamo supportati dalla preziosa collaborazione dei ragazzi del servizio civile che hanno un’ottima conoscenza del marketing e dei social ed abbiamo predisposto un calendario con tutti gli appuntamenti culinari.

Stiamo coinvolgendo ancora un buon numero di attori del settore, che verranno presentati di settimana in settimana, per un’operazione di promozione reale del meraviglioso territorio in cui viviamo.

L’enogastronomia che insieme alla moda ci rappresenta nel mondo, sarà un elemento in più di promozione e un momento di aggregazione anche per i nostri concittadini che ci seguono da fuori.

La prima verrà trasmessa in diretta oggi alle ore 12:00 dal ristorante ANTICO BAGLIO.

L’utente interessato può seguirci tramite la pagina facebook “Comune di Castelbuono“.