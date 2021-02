E-Government. Attivo il “Portale del Cittadino”

Si informano gli utenti che su questo portale (ndr, sul portale del Comune) sono attive delle specifiche sezioni dedicate al Cittadino, alle Imprese ed ai Professionisti. Da qualsiasi pagina si possono raggiungere tali sezioni, infatti i link sono sempre riportati in alto. Ad esempio cliccando sulla scritta in alto al centro “Cittadino” ed ignorando il messaggio che avvisa probabili problemi con il certificato di sicurezza del sito Web, (si può stare tranquilli, il sito è sicuro e il certificato è in fase di acquisizione), si accede all’area dei “Servizi al cittadino” che ha il fine di organizzare le informazioni ed i servizi sulla base delle esigenze concrete e quotidiane di vita e di lavoro dei cittadini.

Una volta eseguita la registrazione, tramite i moduli per la registrazione per i cittadini residenti o AIRE presenti sulla stessa pagina ed ottenute le proprie credenziali di accesso (Utente e Password), si accede ad una pagina appositamente dedicata ad ogni singolo cittadino. Vedrete infatti riportato in alto il vostro nome e quattro semplici icone per gestire il vostro account.Sulla parte sinistra dello schermo un menu vi guiderà all’accesso ad alcuni utili servizi, come ad esempio la possibilità di creare un’autocertificazione completa di tutti i vostri dati anagrafici esatti (in quanto estratti direttamente dall’Anagrafe del Comune) con un semplice clik, provare per credere! Il risultato che ne deriva è la semplificazione della vita dei cittadini, in quanto molte informazioni e servizi che fin’ora richiedevano la presenza fisica della persona presso l’ufficio competente possono essere ottenuti on line. Si potrà così prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza, fare l’autocertificazione del proprio stato di famiglia, ecc.

E’ questo appunto il servizio di E-Government che consente l’erogazione di servizi ai cittadini, imprese ed altri Enti pubblici via internet, sfruttando tutti i vantaggi delle nuove tecnologie.

