È online il sito del movimento Democratici per Castelbuono

È on-line il sito www.democraticipercastelbuono.it

Siamo un Movimento, cioè una comunità di persone che condividono idee, obiettivi, valori, azioni, e ci incontriamo spesso per discutere di quanto accade o come realizzare ciò che vorremmo accadesse. Di questi incontri, dei nostri dibattiti, delle nostre istanze vorremmo lasciare traccia al Movimento che verrà, vogliamo avere un “luogo”, anche se virtuale, dove conservarli e consegnarli a chi verrà dopo di noi. Dalla nostra nascita, nel 2017, fino ad oggi abbiamo utilizzato, nella comunicazione esterna, i social affidando a Facebook i nostri comunicati, post e commenti. Da oggi abbiamo anche un sito internet, perché serve ad affrancarci dai limiti dei social e serve a farci conoscere più approfonditamente.

Tecnicamente un sito consente la SEO, ovvero l’indicizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, che ci permetterà di essere trovati su Google ed affini, ma la scelta di avere anche un sito internet è legata soprattutto alla necessità di affrancarci dal “qui ed ora” tipico dei social per avere un luogo su cui poter pubblicare i nostri contenuti “a modo nostro” e fuori dall’urgenza della cronaca.

Sul nostro sito, quindi, troverete notizie sulla “squadra di governo” che proponiamo, notizie dal mondo e dalle Madonie; troverete gli approfondimenti sui punti del programma elettorale; e una sezione dedicata ai sondaggi, dove con domande semplici e dirette chiediamo a tutti di esprimere i loro pareri sui temi più presenti nel dibattito pubblico: coerenti con l’amore per la democrazia che abbiamo sempre dimostrato.

Il primo sondaggio, infatti, che lanciamo oggi e si concluderà il 16 Maggio (ogni sondaggio avrà un orizzonte temporale di 7 giorni), riguarda l’operato dell’Amministrazione uscente che ha visto il nostro Movimento in maggioranza negli ultimi cinque anni. Sebbene convinti che per tutti, anche i nostri detrattori e/o non elettori, l’esperienza sia un valore, vogliamo sottoporre la nostra convinzione alla verifica dell’opinione pubblica, certi che gli strumenti della partecipazione siano utili a tutti e sempre.

Movimento Democratici per Castelbuono