“E poi tutto bene: Storie di chi ha affrontato la tempesta”, il nuovo libro di Carmelo Abbate

È uscito soltanto da un paio di giorni "E poi tutto bene: Storie di chi ha affrontato la tempesta" è l'ultimo libro del giornalista Carmelo Abbate.

Così Abbate descrive il libro:

Fu così che arrivò la tempesta. E ci trovò tutti con il naso all’insù. Eravamo talmente allucinati dai boschi verticali, che ci eravamo dimenticati di quelli orizzontali, degli uomini e delle vigne, delle foreste, dei fiumi, della natura, della tutela della salute. Non eravamo educati, non eravamo pronti.Abbiamo fatto i conti con la paura, la solitudine, il dolore, la rabbia, la lontananza, i rimpianti, la vergogna, l’incertezza. Abbiamo riscoperto il vero amore, la forza invincibile della famiglia, il valore della solidarietà, il dolce gusto della gratitudine. Ci siamo piegati, abbiamo pianto, non ci siamo spezzati. E siamo ancora qui, come prima, più di prima.

CARMELO ABBATE

Per vent’anni ho lavorato a Panorama. Facevo l’inviato, amavo la cronaca, quella dura, di strada, perché mi permetteva di calarmi dentro le realtà sociali.

Ho conosciuto persone, ho condiviso esperienze, sono cresciuto.

Ho cambiato vita.

Ho creato Storie degli Altri perché credo negli esseri umani.

Perché voglio essere strumento nelle mani di chi non ha voce, di chi si sente ignorato, abbandonato. E più vado avanti, più mi rendo conto che il mondo non fa schifo, il mondo è bello.