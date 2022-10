EDI Global Forum: il Dipartimento Educazione Museo Civico Castelbuono incontra a Napoli 150 musei del mondo

Il Museo Civico di Castelbuono partecipa con “Know yourself. Sustainable Identities” a cura di Stefania Cordone, Responsabile Scientifica del Dipartimento Educazione, alla prima edizione dell’evento internazionale EDI Global Forum for Education and Integration 2022 che si svolgerà a Napoli dall’ 11 al 14 ottobre 2022 per analizzare a fondo le 5 tematiche più importanti delle istituzioni culturali di oggi:

Accessibilità, Diversità e Inclusione, Sostenibilità, Arte e Benessere, e Struttura Istituzionale.Attraverso un fitto programma di attività di co-working, keynote speeches ed eventi sociali, 150 professionisti dell’arte ed esperti nell’educazione museale provenienti dai 5 continenti avranno l’opportunità di confrontarsi, dibattere e rafforzare le relazioni tra i diversi musei e le istituzioni culturali provenienti da tutto il mondo che prenderanno parte al progetto. Tra i partecipanti il MoMa, Tate Modern, Centre Pompidou, Museo Nacional del Prado, Museo Reina Sofia, Manifesta, Getty Museum, National Gallery di Singapore e tra gli italiani la Galleria degli Uffizi, Castello di Rivoli, Palazzo Grassi, Palazzo delle Esposizioni, MAMbo.

La città dei bambini e delle bambine, laboratorio creativo a cura di Stefania Cordone, Responsabile Scientifica Dipartimento Educazione Museo Civico Castelbuono, Luglio 2022

Photo Credit: Robert Goodman

L’obiettivo di EDI Global Forum è realizzare uno spazio di condivisione che coinvolga associazioni, scuole d’arte, esperti di settore e dipartimenti educativi di musei e istituzioni culturali in un momento di riflessione collettiva, mirata non solo a costruire reti di collaborazione transnazionali ma anche a innescare strategie innovative nell’ambito della mediazione culturale e promuovere il ruolo sociale del museo come strumento di benessere e partecipazione.