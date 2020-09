Elezioni amministrative, ecco tutte le liste del comprensorio Termini Madonie

Scadeva ieri, alle ore 12.00, il termine ultimo per presentare le liste dei candidati alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in Sicilia il prossimo 4 e 5 ottobre. Fra i Comuni al voto da segnalare il record di candidati a Trabia con 5 aspiranti sindaci appoggiati da altrettante liste. 4 in corsa a Termini Imerese per la carica di primo cittadino, con un totale di 17 liste presentate. 3 candidati sindaci e tre liste sia a Polizzi Generosa che a Lascari. Scontro a due ad Aliminusa, Caltavuturo, Pollina e Scillato mentre a San Mauro è stata presentata una sola lista a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Minutilla che dovrà vedersela solo con il raggiungimento del quorum.

ECCO TUTTE LE LISTE CON I CANDIDATI

ALIMINUSA

Insieme per Aliminusa – Sindaco Filippo Dolce

Giuseppina Dolce, Filippo Cicero, Paola Dolce, Francesca Marzino, Carmelo Muscarella, Salvatore Biondolillo, Pietro ricotta, Salvatore Ricotta, Angela Marina Rungola, Rita Rungola

Buongiorno Aliminusa – Sindaco Michele Panzarella

Giuseppina Cicero, Crocetta Maria Di Pasquale, Antonina Dolce, Rosario Dolce, Salvatore La Corte, Salvatore Lanza, Francesco Minneci, Maria Luisa Ortolano, Pietro Panzarella, Giuseppe Pecoraro

CATALVUTURO

Unione Democratica e Popolare Caltavuturo 2020 – Giuseppe Di Giorgi Sindaco

Gaetana Gennuso, Rosario Varca, Vincenzo Siragusa, Angese Fontana, Maria Cirstina Muscarella, Vincenzo Giannopolo, Emilia Gambino, Antonino Musca, Carmela Elvira Caci, Calogero Giambrone, Domenico Giannopolo, Maria Luisa Mogavero

Cambiamo Caltavuturo – Sindaco Salvatore Di Carlo

Elio Francesco Falcone, Giuseppina Romana, Antonio Ruggirello, Ilaria Di Stefano, Giuseppe Gandolfo Di Laura, Antonino Comella, Ivan Cordone, Roberta Maria Audino, Iolanda Teresi, Sebastiano La Ganga, Mariano Siragusa, Mariano Chiappone

LASCARI

Città Viva – Sindaco Antonio Cesare

Alessio Barbera, Felice Barreca, Martina Bonanno, Giuseppe Cirincione, Eliana Cirrito, Sergio Emmanuele, Carolina Guzzetta, Domenico Lisuzzo, Enrico Marino, Daniele Ilardo, Giuseppe Schittino, Nadia Vuinovich.

Continuità e Innovazione – Sindaco Franco Schittino

Francesco Arrigo, Sandra Aulicino, Francesco Fatta, Teresa Viviana Lala, Carola Maggio, Tiziana Mazzola, Vincenzo Morreale, Alessio Mudaro, Gioacchino Nuccio, Caterina Provenza, Helga Renzino, Mario Tornabene.

Lascari nel cuore – Sindaco Maria Elena Amoroso

Andrea Alimena, Lucrezia Anselmo, Nunzio Cirrito, Marco D’Agostaro, Michele Di Maio, Salvatore Farinato, Adele Ferrante, Florena Liberto, Salvatore Ilardo, Giuseppina Longo, Angelina Pagano, Anna Lidia Pollifrone.

POLIZZI GENEROSA

Amministrare Responsabilmente – Sindaco Giuseppe Lo Verde

Giovanni Albanese, Marcello Barrancotto, Sandra Ciraulo, Diana Conigliaro, Barbara Curatolo, Vincenza Di Fina, Antonino Pio Giampapa, Salvina Giampapa, Sandro Monteleone, Pietro Ortolano, Sandro Pagano, Cinzia Russo

Costruire Comunità – Sindaco Gandolo Librizzi

Gandolfo Agliata, Francesco Anselmo, Enzo Borgese, Giovanna Curatolo, Patrizio David, Mario Liarda, Giuseppina Macaluso, Eleonora Russo, Sandro Sauro, Giuseppina Taravella, Adelina Termini, Giuseppina Saura

Miglioriamo Polizzi – Sindaco Elio Picciuca

Maria Gandolfa Albanese, Mario Albanese, Mario Cascio, Salvatore Cassisi, Gandolfo D’Ippolito, Vincenza D’Ippolito, Federica Di Martino, Gandolfo Lo Verde, Giovanni Macaluso, Fabio Marabeti, Gandolfo Pantina, Isabella Potestio

POLLINA

Maioliche – Sindaco Pietro Musotto

Giuliano Bisconti, Mario Di Noto, Salvatore Gaglianello, Cecilia Genchi, Giuliana Musotto, Giulio Musotto, Giuseppe Sarrica, Giuseppe Scialabba, Mauro Scialabba, Maria Solaro

Democrazia progresso e libertà – Sindaco Nunzio Castiglia

Gioacchino Botindari, Salvatore Cangelosi, Giuseppe Cassataro, Cinzia Cortina, Angela Genchi, Alessandra Giuliana Musotto, Giuseppina Natalia Musotto, Federico Nicolosi, Francesco Paolo Piazza, Ciro Scavone

SCILLATO

Scillato continuiamo a costruire il futuro – Sindaco Giuseppe Frisa

Gaetano Nicchi, Dario Battaglia, Nunzio Cerbone, Irene Filippone, Sonia Guggino, Piero Mogavero, Antonio Muscarella, Giovanni Pitingaro, Gandolfo Terranova, Ina Vitale

Sviluppo e tradizione – sindaco Giuliano Cortina

Antonino Battaglia, Antonino Cammarata, Giuseppe Capitummino, Alessandra Cilluffo, Sebastiana Eriu, Rosanna La Russa, Simone Lo Re, Sergio Muscarella, Federica Sbriglia, Stefano Turrisi

SAN MAURO CASTELVERDE

Siamo San Mauro – Sindaco Giuseppe Minutilla

Giuseppina Caruso, Mauro Cassata, Graziella Cipriano, Mario Dino, Vincenza Farinella, Maccataio Giuseppe, Santina Pedevillano, Rosina Pepe, Adriana Scialabba

TERMINI IMERESE

“Amoroso Sindaco” – Sindaco Anna Amoroso

Anna Amoroso, Maria Angela Balsamo, Giorgio Battaglia, Giulia Brancato, Salvatore Calamera, Salvatore Chiara, Fabio Comella, Roberta Ferrara, Michelangelo Lo Presti, Angela Meschino, Maria Concetta Moreci, Maria Anna Nicasio, Salvatore Nicolosi, Dario Orsini, Angelo Taravello, Calogero Terrana

“Patto per Termini” – Sindaco Anna Amoroso

Salvatore Di Lisi, Angela Abbadessa, Adriano Aiello, Nicolò Badali, Giusi Jessica Bistori, Giuseppe Bova, Francesca Calderone, Giuseppe Catalano, Claudia Catanzaro, Antonio Leggio, Michele Longo, Carmela Parisi, Roberta Rio, Giuseppina Sansone, Maria Angela Stella, Salvatore Piazza

“Cantiere Popolare” – sindaco Anna Amoroso

Calogero Selvaggio, Bartolomeo Amato, Agostino Pio Artese, Fabiana Baglieri, Anna Cardella, Vincenzo Chiara, Claudia Crimi, Roberta Di Lella, DAvide Guercio, Francesco Savrio Liuni, Franceso Lo Bianco, Antonia Lo Buono, Agostino Mantia, Maria Concetta Sacco, Lucrezia Scoma, Rosalia Barcellona

“Fratelli d’Italia” – sindaco Anna Amoroso

Giuseppe Di Blasi, Licia Fullone, Giuseppe Alderuccio, Stefano Asciutto, Giacomo Barbaccia, Nicoletta Battaglia, Maria Concetta Calafiore, Daniela Calì, Antonio Cassata, Serena Glorioso, Sabrina Matina, Noemi Moncada, Eleonora Sciascia, Emanuele Settembre, Valeria Terrana, Marisa Uva

“Unione di Centro” – sindaco Anna Amoroso

Giuseppe Abbruscato, Davide Bonelli, Francesco Calvagna, Daniela Caruso, Giuseppe Catalano Di Maio, Valeria Chiarenza, Veronica Cirà, Giuseppe Cumbo, Pasquale Lampasona, Rosa Lo Bianco, Carmelo Rizzo Spruna, Gioacchino Scalisi, Anna Maria Scavuzzo, Giulia Sperandeo, Luigia Sunseri, Serena Urso

“Ripartiamo insieme” – sindaco Anna Amoroso

Vincenzo Taravella, Claudio Merlino, Giuseppina Maida, Giuseppe Castronovo, Ottavia Arnone, Giuseppe Cascio, Domenica Culotta, Angela Anna Ciresi, Maria Concetta Di Stefano, Tiziana Russo, Jessica Rizzotto, Mario Annolino, Giovanna Giummarra, Caterina Balsamo, Lorenzo Meli, Calogera D’Amico

“Forza Italia” – Sindaco Francesco Caratozzolo

Anna Maria Chiara, Leonardo Pusateri, Marcella Rodriquez, Lorenza Abbruscato, Leonarda Anello, Filippo Barbarino, Flippo Costanza, Luca Gaeta, Antonino Gatto, Antonio Lazzara, Patrizia Lumia, Francesco Madonia, Salvatore Pantò, Salvatore Pirrone, Antonio Polizzano, Loredana Cristina Russo

“Lega” – Sindaco Francesco Caratozzolo

Nunzio Rio, Fabio Scialabba, Maria Stella Calà, Sara Bova, Dino Ciancio Paratore, Antonina Costanzo, Raffaele Crispo, Vincenzo Curreri, Cinzia La Barbera, Vincenzo Manasia, Nicola Maranzano, Giovanni Marino, Roberto Rubino, Rita Russo, Maria Angela Salvia, Alessadrdo Tripi

“Diventerà Bellissima” – Sindaco Francesco Caratozzolo

Biagio Capitti, Francesca Caronna, Maria Teresa Busalacchi, Angela Catalano, Simona Costantino, Cosimo La Bua, Giuseppina Marrella, Mauro Russo, Marco Schillaci, Giuseppe Seminara, Andrea Spoto, Nicola Tedesco, Vincenzo Tripi, Giuseppe Venticinque, Antonio Vittorino, Alessia Vivirito

“Ora Sicilia al Centro” – Sindaco Francesco Caratozzolo

Michele Speciale, Francesco Abbate, Antonino Barbagiovanni Piseia, Mario Bruno, Irene Costanza, Rosalinda Cutaia, Cinzia Di Stefano, Salvatore Fiore, Carmelo Gazzano, Francesco Giordano, Carmela Manniello, Pia Milano, Salvatore Restivo, Salvatore Angelo Saverio Saffioti, Vincenzo Suarez, Aurora Tripi

“Caratozzolo 2020” – Sindaco Francesco Caratozzolo

Vincenza Balistreri, Antonio Caccamo, Gaetano Conti Guglia, Anna Rita Cosentino, Sonia Di Lisi, Vincenzo Di Stefano, Francesco Iannone, Pasquale Magliocca, Francesco Paolo Mulè, Carmelo Perdichizzi, Carla Salamò, Francesco Antonio Scimeca, Rosario Spallino, Domenica Salvo, Giuseppe Terrana, Maria Loredana Glorioso.

“Termini Popolare” – Sindaco Francesco Caratozzolo

Maria Pullara, Gabriella Antona, Daniele Carioto, Dario Firpo, Emanuele Gillani, Carmelo Miccichè, Lelio Minasola, Maria Monastero, Roberto Morreale, Salvatore neglia, Mirko Mocciaro, Marco Norrito, Rosa Ponticello, Yenia Uzzo, Giuseppa Faso, Antonino Muscarella

“Movimento 5 Stelle” – Sindaco Maria Terranova

Giuseppe Di Maio, Maria Arrigo, Domenico Badalamenti, Massimo Bellizzi, Raimondo Campagna, Antonio Cangelosi, Alessio Castiglia, Elisa D’Angelo, Francesco Paolo D’Angelo, Giuseppe Gatto, Filippo Giammona, Fabio Gulotta, Maria Muriella, Amalia Rancatore, Daniela Russo, Maria Terranova

“Riuniamo Termini Imerese” – Sindaco Maria Terranova

Andrea Arrigo, Rosanna Arrigo, Luca Badali, Maria Concetta Cagnina, Salvatore Casà, Carmne Michele D’Alessandro, Maria Laura Esposito, Giuseppe Giammona, Giulia Gugliardo, Giulia La Nasa, Alessandro Mallei, Floriana Milonzi, Andrea Minà, Giuseppe Purpi, Salvatore Terrana, Salvatore Tubolino

“Termini Imerese è la mia città – Cento Passi per la Sicilia” – Sindaco Maria Terranova

Vincenzo Fasone, Rosa Argento, Giuseppe Baglieri, Adriana Barba, Ahmed Ben Salah, Massimiliano Camrlingo, Francesco Cancilla, Cinzia Di Stefano, Antonio Giuca, Salvatore Lo Manto, Antonio Mauro Marino, Tiziana Morreale, Rosa Maria Piraino, Mari Rosselli, Riccardo Rubino, Barbara Tirrito.

“Partito Democratico” – Sindaco Maria Terranova

Angela Campagna, Antonio Angelo Cimino, Michele Ciofalo, Enrico Corpora, Isabelle Christine Cosentino, Vincenzo Di Gesù, Ugo Falgarini, Giuseppe Galleani, Filippo Giunta, Valeria Mattina, Carmelo Militello, Felice Morreale, Rosa Nicchitta, Noemi Notaro, Antonino Russo, Giovanni Scalia

“W Termini” – Sindaco Graziella detta Paola Vallelunga

Orianna Prugno, Vincenzo Benigno, Placido Alaimo, Giusi Arnone, Salvatore Genco, Daniela Reale, Salvatore Galeani, Antonina Guida, Giovanni Belviso, Giuseppe Salvatore Giummarra, Paola Spagnolo, Giovanni Vultaggio, Riccardo Santangelo, Maria Famiglietti, Giovanni Pinotti, Andrea Calò

TRABIA

Leonardo Ortolano sindaco per Trabia e San Nicola – Sindaco Leonardo Ortolano

Giuseppe Campagna, Pino Ortolano, Benedetto Buono, Rosalba Calatrava, Viviana Cancascì, Francesca D’Anna, Maria D’Ugo, Yessica La Russa, Emanuele Lo Bono, Maria Teresa Lo Bue, Giuseppina Mangiapane, Daniele Rio, Maria Carmela Rossella, Salvatore Spitaleri, Emanuele Teresi, Salvatore Vallelunga.

Esperienza e Rinnovamento – Sindaco Guido Miccolo

Luigi Chiaramonte, Eleonora Terrasi, Vincenzo Farruggia, Claudia Piazza, Calogero Ruzzo, Matteo Paterniti, Ninfa Fortunatis, Celeste Mendola , Paolo Piazza, Anna Milone, Giuseppe Tardio, Salvatore Butera, Salvatore Di Vittorio, Francesco Cammarata, Maria Rosaria Turturici, Floriana Tardio

“Alleanza Trabiese – Trabia – San Nicola la Rena” – Sindaco Salvatore Iacuzzi

Calogero Marino, Giusi D’Aniello, Fabio Palma, Fortunato Infatino, Mauro Bondi, Antonino Affronti, Marianna Barbaro, Giovanni Buttitta, Maria Guiducci, Francesco Mangiapane, Maria Clara Manzella, Josephine Rubino, Antonino Sunseri, Salvatore Sunseri, Giada Tossi, Agostino Vallelunga

Movimento 5 Stelle – Sindaco Domenico Cammarata

Domenico Cammarata, Gaetano Turturici, Rosario Di Fede, Alberto Scimè, Giuseppe Zizzo, Nunzia Imburgia, Rosa Formusa, Giovanni Leto, Francesca Gagliardo, Giuseppe Piazza, Antonietta Cusimano, Gaetano Zummo

Progetto Civico Attiva Sicilia – Sindaco Giuseppe Campagna

Giuseppe Campagna, Giuseppina Aglieri Rinella, Tiziana Alescio, Roberto Battaglia, Giuseppe Campagna, Antonino Cancilla, Giuseppe Cardone, Marina Di Vittorio, Alessia Intili, Giuseppe Picciolo, Paolo Puglisi, Enrico Snatagati, Alessandra Spitaleri, Ignazio Squatrito, Massimo Vallelunga.