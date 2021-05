Emergenza Covid-19. Avvisi pubblici per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità

Pubblichiamo l’avviso pubblico in favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19. È disposta l’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, utenze ivi incluse le bombole del gas).



I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.



Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune. I cittadini interessati che versano in condizioni di stato di bisogno possono presentare formale richiesta entro VENERDI 21 MAGGIO ALLE ORE 14,00 secondo il modello di domanda disponibile sul sito del Comune di Castelbuono al seguente link:

https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php?_e=183



Per maggiori informazioni scarica l’avviso pubblico [per il cittadino]:



Il successivo avviso pubblico è invece rivolto agli esercizi commerciali interessati alla fornitura di beni di prima necessità in favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari in difficoltà. Gli esercizi commerciali aderenti saranno iscritti nell’elenco comunale che verrà pubblicato sul sito del Comune di Castelbuono.



Gli operatori economici interessati a tale avviso potranno aderire, entro le ore 14.00 del 21/05/2021 alla piattaforma software, web-based, “immedia@family”, collegandosi al sito internet del Comune di Castelbuono cliccando sull’apposito link: https://care.immediaspa.com/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php

Per maggiori informazioni scarica l’avviso pubblico [per gli esercizi commerciali]: