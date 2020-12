Ente Parco delle Madonie: avviso ai produttori, progetto “Rialzati Italia”

Avviso

Progetto Rialzati Italia /MIIDE

Si comunica che è possibile presentare manifestazione d’interesse per la partecipazione al progetto Rialzati Italia entro il 22/12/2020 a mezzo e mail all’indirizzo laura.arcilesi@miide.io.

Vuoi essere ambasciatore del Made in Italy all’estero con i prodotti d’eccellenza del Parco delle Madonie?

Partecipa al progetto Rialzati Italia!

Il progetto e’ rivolto a tutti agli imprenditori del comparto agroalimentare.

Cosa prevede?

prevede l’utilizzo di una piattaforma a contatto con buyers esteri chiamata “MIIDE” (made in italy digital expo).

Cosa rappresenta?

Rappresenta la più grande fiera/vetrina digitale internazionale con prodotti certificati, creata per favorire l’esportazione sui mercati economici stranieri.

Come aderire?

Fai aderire la tua azienda al progetto miide e avrai l‘opportunità d’inserire da 3 a più prodotti, fissando il prezzo di vendita riservata alla grande distribuzione.

Quali sono i mercati di vendita on line ?

Sono i mercati europei, asiatici, canadesi, e americani, grandi estimatori dei prodotti italiani per la loro eccellenza e qualità.

Costi?

Fino al 31.12.2021 è prevista solo la spesa di € 100,00 più iva per l’inserimento dei tre prodotti sulla piattaforma MIIDE.



Il Presidente

Dott. Angelo Merlino