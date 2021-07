Ente Parco e Diocesi di Cefalù: inaugurazione stazione missionaria di Piano Zucchi

Isnello – inaugurata la Stazione Missionaria “Paolo, Aquila e Priscilla”, sita in Piano Zucchi: la Diocesi di Cefalù e L’Ente Parco delle Madonie, insieme per un grande progetto dedicato alla famiglia. Il taglio del nastro è avvenuto con una solenne liturgia eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Marciante.



A margine della celebrazione la firma della convenzione sottoscritta dal Vescovo e dal presidente del Parco delle Madonie Angelo Merlino: “Il nostro ente, di concerto con il Comune di Isnello quale ente proprietario – spiega – hanno concesso un’area adiacente alla Chiesa di Piano Zucchi e alcuni immobili. L’area che adesso servirà ai fini del progetto della stazione missionaria che sarà guidata dal parroco don Paolo Cassaniti, coadiuvato da otto coppie di sposi”. Ed aggiunge: “L’Ente Parco delle Madonie è stato e sempre sarà a fianco della Diocesi e ora siamo onorati poter contribuire per la realizzazione di questo progetto dedicato alla Famiglia. Come ricorda Papa Francesco nella sua Enciclica Laudato si’, tra Famiglia, così come anche definita nella sua Amoris laetitia, e custodia del creato il legame è inscindibile. La Stazione Missionaria di Piano Zucchi si fa sintesi e rende concreti e visibili questi insegnamenti. Un dono per l’intera comunità madonita e non solo: per questo il mio grazie a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante per questa iniziativa che consentirà di trascorre momenti ludici e di formazione alla nostre famiglie. Piano Zucchi ancor più luogo di spiritualità in un paesaggio straordinario”.



Sarà il Servizio pastorale per la famiglia della Diocesi che curerà le varie attività ludiche e formative. Nell’attuazione di uno dei carismi più belli della Chiesa – spiega don Cassaniti – quello della complementarietà tra ordine e matrimonio, il nostro territorio disporrà di un luogo, dedicato alle famiglie, in cui sostare, in cui trovare ristoro nel corpo e nello spirito, fare provviste formative e pastorali per l’evangelizzazione e riprendere, con rinnovato impegno missionario, il viaggio verso la propria comunità domestica e parrocchiale. A Piano Zucchi, alla Stazione Missionaria, luogo di ascolto, incontro e preghiera, ogni famiglia potrà trovare pascoli fecondi per la crescita personale e di coppia. Con i limiti della nostra umanità, ci impegniamo a rendere visibile l’ Amore di Dio per la Chiesa, nel prenderci cura, accompagnare, integrare, coloro che Egli stesso porrà, in vario modo, sul nostro cammino, nel discernimento personale e comunitario, certi di rispondere anche a un’esigenza prioritaria della società civile, che trova proprio nella famiglia uno dei suoi capisaldi”.



Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, e le Autorità militari che operano nel territorio.