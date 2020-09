Esce il nuovo singolo di Michele Mazzola & Giuseppe Vasapolli with Budapest Strings “Everytime we say goodbye” (C.Porter)

Condividiamo con piacere il nuovo brano del sassofonista castelbuonese Michele Mazzola. Sotto il video ufficiale.

Il commento al brano di Michele Mazzola: Cole Porter è stato un gigante del musical americano e la sua musica mi ha da sempre affascinato. Quando ho sentito per la prima volta “Everytime We Say Goodbye” in questo sontuoso arrangiamento di Giuseppe Vasapolli ho subito pensato di farne una pubblicazione per sassofono solista e orchestra d’archi.

La semplicità della melodia è costruita su un arrangiamento di ispirazione “morriconiana”, in cui tutto è in perfetto equilibrio e dove i canoni della musica “colta” non vanno in conflitto con quelli jazzistici, piuttosto li arricchiscono e li completano. Questo brano sposa perfettamente la mia concezione di “musica”, dove non esiste divisione tra generi ma soltanto un unico, grande contenitore musicale in cui si fondono diversi suoni, colori ed emozioni.

Michele Mazzola: T. Sax

Giuseppe Vasapolli: Piano

Diego Tarantino: D. Bass

Antonio Leta: Drums

Recorded at Cantieri 51

Recording Engineer: Riccardo Piparo, Ciccio Leo

Mixing Engineer: Riccardo Piparo – Cantieri51

Mastering Engineer: Roberto Romano

Video by Cantieri51

Videographer: Ciccio Leo