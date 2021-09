Festeggiamenti San Pio da Pietrelcina il 22 e 23 settembre 2021

La Santa Messa all’aperto sarà presieduta dal Pro Vicario Generale della Diocesi di Cefalù Mons. Giuseppe Licciardi

Il Comitato Festeggiamenti di San Pio da Pietrelcina e l’Amministrazione Comunale di Castelbuono comunicano che martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2021 si terranno a Castelbuono i Festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina.

Programma:

Mercoledì 22 settembre alle ore 21,00

presso la Parrocchia Natività di Maria Vergine

Celebrazione del transito di San Pio da Pietrelcina

Presieduta da Monsignor Francesco Casamento

Giovedì 23 settembre alle ore 17,45

presso l’area votiva di San Pio in via Mazzini

Santa Messa presieduta da Monsignor Giuseppe Licciardi

Pro Vicario Generale della Diocesi di Cefalù, alla presenza delle Autorità.

Si ricorda ai partecipanti il rispetto scrupoloso delle precauzioni di sicurezza, da adottare, tra le misure più importanti, il distanziamento sociale, distanza minima di sicurezza “pari ad almeno un metro e mezzo laterale e frontale”, l’obbligo di indossare mascherine e dispositivi di protezione e l’igienizzazione delle mani, divieto di accesso per chi è sprovvisto di mascherina e per chi ha avuto contatti nei giorni precedenti con persone positive al Covid19, per chi ha sintomi influenzali/respiratori o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C.

Il Comitato San Pio da Pietrelcina di Castelbuono