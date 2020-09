Fiasconaro presenta il Panettone rosa mediterranea e fico d’India

[vdgmagazine.it – Filippo Teramo] Fiasconaro “riparte” dal panettone all’essenza di petali di rose e al dolce frutto del fico d’India. Dall’incontro fra la Rosa Mediterranea e i Fichi d’India siciliani nasce così il nuovo Panettone Fiasconaro. Un panettone a lievitazione naturale, profumato all’essenza di petali di rose e guarnito con gocce di cioccolato rosa dal particolare gusto fruttato dei fichi d’India. Il “tocco del Maestro” Nicola ci sorprende ancora!

Nuovo Panettone, rinnovato viaggio sensoriale

Tempus fugit “panettone” manet e il Natale si avvicina. Così a pochi mesi dalla festa della famiglia e dei valori condivisi, il Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro ci presenta la sua prossima creazione che porta, oltre alle dolcezze rinnovate, simboli di rinascita e di speranza per tutti.

Un dolce speciale, quindi, quello del Panettone Rosa Mediterranea e Fico d’India, a lievitazione naturale, che «nell’abbraccio della farina di grano tenero siciliano – ci confida il maestro Nicola – trasporta il palato in un viaggio sensoriale alla scoperta dell’Isola. Le gocce di cioccolato rosa, poi, dal particolare gusto fruttato, impreziosiscono il panettone, reso unico dalla doppia copertura con cioccolato bianco e confettura di fico d’India». Già prepariamo a questa nuova delizia le nostre papille, per una vera goduria. Siamo golosi, lo ammettiamo!

Creatività e tradizione

«Un prodotto che nasce quindi dalla tradizione e dalle caratteristiche delle terre siciliane»,fonti inesauribili di ispirazione e di creatività per il Maestro Nicola, che come sempre continua nella sperimentazione e nella ricerca dei migliori ingredienti così da offrire un nuovo prodotto, ma sempre legato alla tradizione del territorio. « Un vero e proprio tributo alla Sicilia, terra aspra e riarsa dal sole, ma sempre generosa e capace di regalare fragranze mediterranee e frutti antichi dal sapore unico».

Una nomina inaspettata

«Un onore, che assume un significato profondo per la storia della nostra famiglia». Parliamo di un padre, Mario Fiasconaro, e di tre fratelli: Nicola, Fausto e Martino Fiasconaro. Lo scorso 30 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha nominato fra i venticinque Cavalieri del Lavoro per il 2020.«Non sono un cavaliere. Siamo cavalieri del lavoro, io e i miei fratelli, che abbiamo portato avanti con passione e amore la visione di nostro padre» – tiene a precisare il maestro Nicola svelando il vero significato che assume – «Non smettiamo mai di sognare e cerchiamo con il lavoro e la passione di difendere il nostro Made in Italy e di portarlo sempre a testa alta nel mondo». Così come nel campo della solidarietà, in occasione del lockdown nel periodo pasquale trascorso, con le colombe donate agli “angeli” impegnati nell’emergenza sanitaria da pandemia.

Eccellenza del food made in Italy

Un brand che ben rappresenta l’Italia nel mondo e buon esempio imprenditoriale della Sicilia che funziona. Le materie prime del patrimonio siciliano rappresentano la vera essenza di tutte le creazioni di Casa Fiasconaro: dal pistacchio verde alle succose e profumate arance, fino alle mandorle, al cioccolato, allo zibibbo, e alla già nota manna madonita. Ed ora si aggiunge il fico d’India, simbolo solare e succoso cibo mediterraneo!