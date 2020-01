Fiasconaro sarà presente ad Amsterdam, al RAI Amsterdam Europaplein

[foodaffairs.it] Sarà il Bellavita Expo, l’evento B2B dedicato al meglio delle eccellenze del Food and Beverage italiano nel mondo, a inaugurare il nuovo anno di Fiasconaro, pluripremiata azienda dolciaria siciliana. La partecipazione all’Expo, che si svolgerà ad Amsterdam dal 13 al 15 gennaio al Rai Amsterdam Europaplein, riconferma la vocazione internazionale dell’azienda. Fiasconaro, infatti, ha chiuso il 2019 con un aumento del fatturato estero di circa il 20%, avviando un piano di investimento sui mercati stranieri che vede Amsterdam come prima importante tappa.

“Il Bellavita Expo ci offre un’importante occasione di visibilità in un mercato nuovo, ma fortemente attrattivo per la nostra azienda come quello dei Paesi Bassi, sempre più sensibili alla qualità e alla genuinità dei Made in Italy da gustare”, ha commentato il Maestro Nicola Fiasconaro.

Nel corso della manifestazione, l’azienda di Castelbuono, che sarà presente allo Stand C3 – Hall N.13 Elicium Centre – parteciperà al concorso Bellavita Amsterdam Awards, organizzato in collaborazione con Cibus e Vinitaly, con la sua Colomba Oro Verde, con glassa al cioccolato bianco e una selezione dei migliori pistacchi interi di Sicilia, con crema di pistacchio da spalmare. Una giuria selezionata di top buyer e professionisti del settore del Benelux valuterà i prodotti candidati durante i tre giorni di fiera.

Sapori, profumi e alchimie della Sicilia sono la suggestiva cornice della storia e della tradizione dell’azienda dolciaria Fiasconaro, nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Oggi l’azienda, giunta alla terza generazione è un’eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell’azienda e cresce sempre di più l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.