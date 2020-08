FOTORIFLETTENDO “Uniti con Marianna”. Foto in vendita per contribuire alla raccolta fondi

[Dalla Pagina Facebook Fotoriflettendo]

Cari amici,

L’ Associazione FOTORIFLETTENDO è al fianco della nostra cara amica MARIANNA e vuole sostenerla concretamente. Ecco perché abbiamo deciso di contribuire alla raccolta fondi mettendo in vendita una selezione delle fotografie premiate nelle varie edizioni del “Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono”.

L’intero ricavato sarà devoluto a Marianna a sostegno delle sue spese mediche. Si tratta, precisamente, di n. 24 pannelli in kapafix delle dimensioni di cm.30 x 40. Le opere saranno messe in vendita al costo di €.50,00 ciascuna durante la manifestazione “UNITI per MARIANNA” che si svolgerà domenica 30 agosto dalle ore 17,30 alle ore 24,00 in Piazza Castello a Castelbuono, successivamente saranno acquistabili presso “Putia Sicilian Creativity”.

Le opere riprodotte sono dei fotografi: Angelo Battaglia, Maurizio Campanella, Salvatore Cristaudo, Michele Di Donato, Enrico Doria, Umberto Falletta, Carmelo Ferrara, Vincenzo Fiasconaro, Daniele Franceschini, Marcello Gambini, Giorgio Gambino, Gigi Garofalo, Enrico Hoffmann, Daniele Li Volsi, Antonino Mancuso, Fabio Marigliano, Valentina Minutella, Vincenzo Montalbano, Pietro Motisi, Rosario Maria Raimondo, Sandro Rizzato, Max Serradifalco, Francesco Terranova, Mauro Vincenzi.Cari amici Fotoriflettenti, uniamoci ed aiutiamo Marianna e la sua bella famiglia.

Noi ci siamo!