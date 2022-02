Frana anche sulla strada tra Cefalù e Gibilmanna

C’è una nuova frana nelle Madonie. Dopo Polizzi Generosa e Petralia Sottana ora tocca a Gibilmanna: uno smottamento ha interessato la strada provinciale 54 che da Cefalù conduce al santuario ma anche a Gratteri e Isnello. Le prime crepe erano state rilevate a dicembre. Erano causate sia dalle piogge intense che da una sorgente affiorata all’improvviso. Il corso d’acqua si infiltra nel sottosuolo e provoca lo spostamento del terreno.

Da dicembre lo smottamento non è stato fermato, malgrado la richiesta di un intervento di somma urgenza che il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, aveva fatto alla Città metropolitana, cui compete la manutenzione della strada. Non è accaduto nulla e la frana è avanzata al punto che ora ha inghiottito mezza carreggiata. Ora il sindaco si è rivolto anche al prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani.

Il restringimento è segnalato e transennato. Non ci sarebbero pericoli per le villette della zona.