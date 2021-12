“Francesco Minà Palumbo”. Giornata di studio dell’Accademia dei Georgofili

A Castelbuono (PA) giornata di studio dell’Accademia dei Georgofili

in onore di Francesco Minà Palumbo, illustre medico-naturalista delle Madonie

Il Maestro Nicola Fiasconaro curerà insieme alle maestranze castelbuonesi il menù del brunch dedicato allo scienziato e georgofilo Francesco Minà Palumbo, piatti unici per valorizzare la Biodiversità locale

Nicola Fiasconaro sarà fra i partner della giornata di studio voluta dall’Accademia dei Georgofili – istituzione storica riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno in favore dello sviluppo delle attività agrarie, tecnico-economiche e della crescita sociale – e dal Presidente del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo, Prof. Rosario Schicchi, in onore di Francesco Minà Palumbo, illustre scienziato e accademico madonita nonché georgofilo, che si terrà il prossimo 11 dicembre nei locali del Museo Naturalistico a lui intitolato, in Piazza San Francesco 3, a Castelbuono (PA).

“Questo tavolo di lavoro rappresenta, per la comunità di Castelbuono e per il comprensorio delle Madonie, un’importante occasione sia per rilanciare l’unicità e il ruolo del nostro prezioso Museo, sia per ricordare Francesco Minà Palumbo, un uomo e uno scienziato che si è speso molto per l’arricchimento della scienza e della cultura nazionale e internazionale, antesignano di tre grandi studiosi Castelbuonesi che hanno seguito le sue orme diventando allievi esemplari e distinguendosi come madoniti nel mondo della botanica; ha commentato Nicola Fiasconaro.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti delle Autorità: Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono; Tiziano Caruso, Direttore Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali; Angelo Merlino, Presidente Ente Parco Madonie; Franco Toscano, Direttore Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo. Portavoce per l’Accademia dei Georgofili saranno il Presidente Massimo Vincenzini e Nicola Fiasconaro, Accademico dei Georgofili.

L’evento sarà introdotto e moderato da Rosario Di Lorenzo, Presidente della Sezione Sud-Ovest dei Georgofili, e Paolo Inglese,Direttore del Sistema Museale dell’Università di Palermo.

Fiasconaro alla regia di un menù speciale, ispirato alla Biodiversità

Il Maestro Fiasconaro, a sua volta membro onorario dell’Accademia, guiderà e curerà insieme ai suoi pasticcieri e allo chef Pietro Pupillo il menù del brunch, dedicato a Francesco Minà Palumbo, che si svolgerà presso il Castello dei Ventimiglia, coinvolgendo tutte le maestranze castelbuonesi, tra pasticcieri e cuochi. I patti saranno rigorosamente ispirati alle consuetudini culinarie dell’800 e alla valorizzazione della Biodiversità vegetale spontanea che rende unico il patrimonio del comprensorio Madonita. Non mancheranno, quindi, abbinamenti di gusto curiosi e inediti, che riporteranno i selezionati commensali ai tempi dello scienziato. A conclusione il dolce tipico di Castelbuono che lo scienziato mangiava abitualmente, la “Testa di Turco”.

Da Francesco Minà Palumbo oltre mille pubblicazioni dedicate al patrimonio naturalistico madonita

Illustre medico-naturalista vissuto nell’800, Francesco Minà Palumbo raccolse e ordinò, per oltre sessanta anni, i campioni di interesse naturalistico che hanno consentito l’allestimento del Museo che porta il suo nome. Da collezioni di minerali, fossili, utensili, documenti preistorici e storici, fino all’erbario con l’intera flora spontanea delle Madonie e le piante di interesse agrario e fitopatologico, uccelli, mammiferi, rettili, pesci, insetti, una biblioteca ricca di testi antichi e rari. Ma non solo. Spinto dalla sua passione per lo studio delle scienze naturali soprattutto delle Madonie, il Dottor Palumbo racchiuse in oltre mille pubblicazioni scientifiche e divulgative un patrimonio unico di conoscenze.

