Fratelli d’Italia Castelbuono, eletto nuovo Direttivo. “Andremo compatti verso gli obiettivi individuati dal Partito!”

Nella giornata del 19 agosto in Castelbuono, presso la Sede della Sezione locale di Fratelli di Italia, si è riunita l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti, peraltro molto partecipata!

Nel corso della medesima, oltre alla conferma di voler perseguire gli obiettivi ed i valori fondanti di FdI, si è proceduto ad eleggere il Vice Coordinatore ed io Direttivo del Circolo Cittadino.

Dalla votazione è risultato eletto Vice Coordinatore il Signor Nicola Failla, militante di lungo corso che affiancherà il Coordinatore Cittadini e Dirigente Regionale Dott. Fabio Capuana.

Eletti dunque i membri che faranno parte del Direttivo che sono risultati essere: Antonio Allegra, Luca Armanno, Alessia Di Gangi, Valentina Impallomeni, Francesca Mazzola e Gian Clelia Cucco.

Quest’ultima già Presidente del Consiglio Comunale ed Assessore del Comune di Castelbuono, ha inteso ufficializzare il suo passaggio in Fratelli d’Italia, certi che sarà a breve chiamata a ruoli determinanti all’intento della compagine politica di riferimento.

Si apre una nuova fase di crescita, confermata dal valore e dalla qualità dei nuovi iscritti in linea con la stagione di proposizione e di rinnovamento di FdI che i sondaggi confermano quale primo partito Nazionale.

In occasione delle imminenti elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle Elezioni Amministrative per il rinnovo dell’ Assemblea Regionale Siciliana, il Circolo di Castelbuono sosterrà con forza e compattezza le donne e gli uomini indicate dal partito, certi dell’ottimo lavoro svolto dai Dirigenti Nazionali e Regionali che hanno composto le nostre liste.

Con rinnovato impegno, lavoreremo nell’interesse di tutti coloro che si rivedono nelle nostre tradizioni ideologhe e nel rinnovamento proposto dal partito in maniera sinergica.

Il Circolo Cittadino

di Fratelli D’Italia