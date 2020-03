GAL Madonie. Chiusi al pubblico la sede di Castellana Sicula e i Centri Stella

Il GAL Madonie chiude al pubblico la sede operativa di Castellana Sicula e gli uffici allocati presso i Centri Stella.

Sono altresì sospese tutte le attività che prevedono aggregazione di più persone in presenza (eventi seminariali, incontri di animazione, Assemblee, Consigli, etc).

La segreteria effettuerà esclusivamente attività di front office via mail e per via telefonica. Per casi che possono essere risolti solo presso la sede operativa si provvederà a fissare un appuntamento.

L’adozione di queste misure nasce a seguito delle misure adottate in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.