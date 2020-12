GAL Madonie. Presentazione dei bandi in streaming

Doppio appuntamento in streaming per il GAL Madonie. Domani martedì 29 dicembre si parlerà della sottomisura 16.9 – ambito tematico 3; dopodomani 30 dicembre in collegamento con il Comune di Roccapalumba della sottomisura 16.4 ambito 1.

L’appuntamento di domani 29 DICEMBRE alle ore 17:00 si svolgerà tramite webinar (codice di accesso): https://meet.google.com/kzp-dhdi-qpe

All’incontro, coordinato dal responsabile del centro stella di Castelbuono dott. Mario Alessi, interverranno Santo Inguaggiato (presidente del GAl Madonie), Dario Costanzo (Responsabile di Piano) e Salvatore Cacciola (Rete fattorie sociali).

Il momento informativo riguarderà il bando relativo alla sottomisura 16.9: “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” e all’ambito tematico 3 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”.

L’appuntamento è diretto a gruppi di cooperazione (G.C.), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, Istituti Scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori pubblici e privati. Gruppi di Cooperazione già esistenti o poli e reti di nuova costituzione che intendono intraprendere un nuovo progetto.

La sottomisura 16.9 ambito 3 ha una dotazione finanziaria di 452.793,00€. Il contributo concesso è pari al 100% a fondo perduto.

La scadenza di presentazione delle domande è stata fissata al 18 marzo 2021

Anche l’appuntamento di dopodomani 30 DICEMBRE alle ore 18:00 si svolgerà tramite webinar (codice di accesso): https://meet.google.com/djz-bmgf-aim

All’incontro, coordinato dal responsabile del centro stella di Alia la dott.ssa Laura Pollicino, interverranno Rosamaria Giordano (sindaco di Roccapalumba), Santo Inguaggiato (presidente del GAl Madonie) e Dario Costanzo (Responsabile di Piano).

Il momento informativo riguarderà il bando relativo sottomisura 16.4 ambito 1 finalizzata al sostegno della cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, con lo scopo di far nascere e sviluppare filiere corte e mercati locali oltre ad intervenire quale sostegno alle attività promozionali a raggio locale ad esse connesse.

L’appuntamento è diretto ad agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori aggregati in: – Gruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra operatori dei settori agricolo e forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale – poli e reti di nuova costituzione o già esistenti

La dotazione finanziaria prevista dal Bando è pari a € 435.000,00 con un sostegno in conto capitale pari al 100% a copertura dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili. L’importo massimo di spesa ammessa è di € 145.000,00 per beneficiario a rimborso delle spese sostenute con un progetto di durata biennale; per progetti di durata annuale l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario è pari ad € 72.500,00.

La scadenza di presentazione delle domande è stata fissata al 31 marzo 2021