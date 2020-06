GdS. “Amianto vicino alle scuole, tre indagati”

La Procura di termini Imerese sta portando avanti l’inchiesta riguardante l’inquinamento ambientale nell’isola ecologica di Contrada Piano Marchese e il trasporto di amianto nei pressi di tre scuole. Queste sono le violazioni raccolte dalla pm Carmela Romano cui dovranno rispondere i tecnici comunali responsabili della direzione dell’attività e il dipendente comunale per trasporto di amianto in luoghi non idonei.

I fatti sono riportati sul GdS di oggi, martedì 23 giugno, a firma del giornalista Giuseppe Spallino.

La vicenda ha avuto inizio con un blitz dei Carabinieri della stazione di Castelbuono il 26 marzo dell’anno scorso, a seguito di una chat riportata da un operatore ecologico con il sindaco Mario Cicero.

L’ispezione aveva fatto emergere delle violazioni facendo scattar euna sanzione amministrativa di 30.000 euro.