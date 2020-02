GdS. Anziana raggirata. A processo un notaio e un avvocato. Sacerdote accusato di falsa testimonianza

Il GdS di oggi riporta un aggiornamento in merito al caso dell’anziana 90enne castelbuonese che sarebbe stata truffata con la complicità di un avvocato, un notaio e un sacerdote.

Della vicenda ci siamo già occupati in passato. Con l’articolo di oggi, del giornalista Giuseppe Spallino, apprendiamo che il processo per il notaio e l’avvocato coinvolti – accusati di circonvenzione di persona incapace – inizierà il 12 Maggio. Per quanto riguarda il prete invece, essendo per lui l’accusa solo di falsa testimonianza, l’udienza preliminare proseguirà il 21 aprile.