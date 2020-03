GdS. Castelbuonese rinviato a giudizio per stalking

Segnaliamo una notizia del Giornale di Sicilia di oggi, riportata in un articolo del giornalista Giuseppe Spallino, secondo cui il castelbuonese G.B. è stato rinviato a giudizio per stalking, dopo aver ripetutamente inviato alla sua ex messaggi offensivi, via sms, email e sui social.

La vicenda sarebbe andata avanti per anni, con la donna che si era già rivolta al Commissariato di Cefalù nel 2016, riuscendo a ottenere una prima misura cautelare. Oltre ai messaggi offensivi e alla minaccia di divulgare materiale personale e intimo appartenente alla donna, le indagini della polizia avevano anche scoperto l’esistenza di alcuni profili fake, che l’uomo utilizzava per denigrare e insultare la donna.

Il processo iniziare il 28 Aprile davanti al giudice monocratico Claudia Camilleri.