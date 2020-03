GdS. In giro senza valida motivazione: 9 denunce a Castelbuono

Segnaliamo l’articolo del giornalista Giuseppe Spallino, uscito oggi (15 Marzo) sul Giornale di Sicilia, che riporta la cronaca di questi ultimi giorni in merito al rispetto delle disposizioni ministeriali dello scorso 11 Marzo.

I Carabinieri di Castelbuono, che hanno rafforzato la loro presenza sul territorio, hanno presentato alla Procura di Termini Imerese 9 denunce: 4 di queste relative a persone che sono state trovate in giro senza reale motivazione, 3 ristoratori/rosticceri che non hanno rispettato il decreto in merito all’apertura degli esercizi pubblici, e 2 di ritorno dalle zone rosse originarie che hanno mancato di comunicare tale rientro alle autorità competenti (e si trovano attualmente in quarantena domiciliare).