GdS. Insultò i Carabinieri, Castelbuonese rischia processo

Segnaliamo la notizia apparsa ieri sul Giornale di Sicilia, in un articolo a firma del giornalista Giuseppe Spallino, secondo la quale N.P., 69nne Castelbuonese rischia di andare a processo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al periodo del lockdown, quando l’uomo era stato multato da due carabinieri per essere stato visto passeggiare senza mascherina ben lontano dalla propria abitazione.

L’uomo era di nuovo poi stato fermato e multato alcune settimane dopo dagli stessi carabinieri, di nuovo per mancanza di mascherina, stavolta passeggiando in pieno centro storico, e in quest’occasione aveva più volte insultato i militari dell’Arma. È quindi scattata anche una denuncia a piede libero alla Procura di Termini Imerese che ha ravvisato il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale”. Adesso l’uomo rischia di finire a processo.