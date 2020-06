GdS. Prevenzione incendi: il Sindaco Mario Cicero indagato per omissione di atti d’ufficio

Segnaliamo la notizia riportata sul Giornale di Sicilia di oggi in un articolo a firma del giornalista Giuseppe Spallino, che annuncia una nuova indagine aperta dalla Procura di Termini Imerese a carico del Sindaco Mario Cicero.

L’indagine, portata avanti dai Carabinieri di Castelbuono, è scattata in seguito alla denuncia di un’anziana donna che ha lamentato la mancata potatura delle sterpaglie nei pressi della sua casa di campagna, fattore di rischio nel caso scoppiassero incendi nella zona. Insieme al Sindaco – accusato di non aver fatto rispettare la propria ordinanza sulla prevenzione incendi – è indagata anche l’ex-vice comandante della polizia municipale, e poi amministratori, dipendenti comunali e normali cittadini, per un totale di nove persone.