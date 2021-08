GdS. Sindaco Cicero indagato per abuso d’ufficio

[Dall’articolo di ieri, 7 agosto, del Giornale di Sicilia a firma di Giuseppe Spallino]

«Appalti ad una cerchia ristretta di ditte. Offerte abbastanza anomale, soprattutto quando si parla di certi importi consistenti.» Sono le parole utilizzate da un imprenditore per denunciare presunti illeciti nella gestione dei lavori di edilizia al Comune di Castelbuono. È l’inchiesta “Il carrozzone”, dal nome della celebre canzone di Renato Zero, che ha portato la Procura di Termini Imerese a iscrivere nel registro degli indagati il sindaco Mario Cicero per abuso d’ufficio.

L’attività investigativa risale al 4 dicembre 2019, quando la stazione dei carabinieri di Castelbuono, all’epoca guidata dal maresciallo maggiore Ernesto Nese, aveva avviato le indagini a seguito della prima denuncia sporta da Santi Allegra, un imprenditore edile che ritiene di essere stato tenuto fuori, per ritorsione nei suoi confronti dopo i primi atti di accusa contro Cicero, «da qualsiasi trattativa privata, pur avendone i requisiti per prenderne parte.» «Dal 2017 ad oggi ricevo solo un affido diretto intorno a fine dicembre 2020 per il ripristino della pavimentazione stradale di via Cappuccini», ha dichiarato Allegra.

Quindi ha puntato il dito contro due imprese risultate vincitrici degli ultimi appalti. A suo dire, gli affidamenti diretti e le trattative private vedono «protagoniste sempre le stesse ditte, ossia la Biundo Giovanni e la Eco Edil srl»

[…] Allegra ha consegnato ai carabinieri un dossier con gli atti di due gare di manutenzione, una riguarda le strade, l’altra la rete idrica e fongnaria, per un importo di circa 100mila euro a testa. in questi casi venivano invitate quattro ditte, ma «ancora una volta -ha precisato Allegra- risultavano aggiudicatrici le ditte Biundo Giovanni e Eco Edil, rispettivamente per la manutenzione della rete idrica e fognante e per la manutenzione delle strade, in quanto pervenivano solo le loro proposte.»

[…] Cicero d’altro canto si mostra sereno: «L’ufficio, per i due appalti contestati ha ritenuto di invitare determinate ditte, senza chiedermi nessun parere. Noi non abbiamo mai favorito nessuno, in quanto riteniamo che le imprese di Castelbuono debbano lavorare tutte, compresa quella del signor Allegra che è stata affidataria di un incarico, malgrado le precedenti denunce che ci ha fatto. Per il resto, rimango fiducioso nell’operato della magistratura.»