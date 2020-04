GdS. Uccide la compagna e si costituisce. Entrambi di origini gangitane

[gds.it]L’ha uccisa nel cuore della notte mentre dormiva, distesa a letto e in pigiama, perché non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione che durava da circa 9 anni. E lo ha fatto nel modo più brutale possibile: un colpo di fucile a pompa dritto in testa, che non ha lasciato scampo alla sua compagna, Alessandra Cità, 47enne originaria di Gangi e da diversi anni a Milano, dove lavorava come tranviera dell’Atm.

Il killer si chiama Antonio Vena, coetaneo della vittima e anche lui originario di Gangi, un lavoro come guardia venatoria a Bressanone, in provincia di Bolzano. Stando a quanto ricostruito finora, il fucile era di proprietà della donna, che era titolare di porto d’armi per uso sportivo. Dopo il delitto, avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte nell’appartamento della donna a Truccazzano, nell’hinterland milanese, l’uomo è andato a costituirsi alla caserma dei Carabinieri di Cassano d’Adda.

«Voleva lasciarmi, l’ho ammazzata», ha detto, in lacrime e visibilmente scosso, nell’interrogatorio durato oltre quattro ore e mezza davanti al pm di turno di Milano Giovanni Tarzia. In passato Vena era stato già stato denunciato due volte per

violenza, dalla donna con cui all’epoca era sposato. I fatti risalgono al 2009 e al 2012 a Chiusa, in Alto Adige, dove i due vivevano. Nel 2012, secondo la denuncia, Vena aveva inseguito la donna in macchina e l’aveva tamponata fino a farla uscire di strada. La coppia si era poi separata e l’uomo aveva intrapreso una nuova relazione.

Vena lavorava per un’azienda di Bressanone, ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, era in ferie forzate. E da circa quindici giorni viveva nell’appartamento insieme ad Alessandra, che lo aveva ospitato in casa sua. Stando a quanto ricostruito finora, i due, coetanei, si conoscevano da molto tempo. Avevano iniziato una relazione sentimentale circa 9 anni fa: negli ultimi tempi, lui percorreva diversi chilometri, dal Trentino Alto-Adige fino al paese dell’hinterland milanese, per passare insieme il week end.

Nelle prossime ore, inquirenti e investigatori ascolteranno le testimonianze di amici e vicini di casa, perché risulta che negli ultime settimane lei fosse infastidita dall’insistenza di lui, che non voleva rassegnarsi alla fine della loro storia. L’uomo è stato fermato e portato nel carcere San Vittore. L’indagine, per omicidio volontario pluriaggravato, è coordinata dal pm Tarzia e dai procuratori aggiunti Maria Letizia Mannella e Laura Pedio.