L’11 dicembre si celebra la giornata internazionale del Tango che è stato proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2009.

In questa ricorrenza, il Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie, in collaborazione con il Comune di Castelbuono , presenta un evento dedicato al Tango con la partecipazione di Salvo Leone e Dulce Cappiello, ballerini di tango argentino, presso la sala Morici del Museo Naturalistico di Castelbuono, domenica 11 dicembre alle ore 18.