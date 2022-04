Sabato 30 aprile il 6°Memorial Danilo Ciolino

La cooperativa Moger Arte e Cultura, nell’ambito dell’attività dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio, in accordo con la famiglia Ciolino, quest’anno realizzerà la sesta edizione del concorso musicale “Memorial Danilo Ciolino”, nuovamente in presenza e con la musica dal vivo, al fine di ricordare la figura del giovane castelbuonese e la sua grande passione per la musica, e farne occasione per premiare ed incoraggiare nuovi talenti, nonostante il periodo di pandemia appena trascorso.

Resta invariato anche l’oggetto del contest, in cui giovani musicisti e cantanti si misurano sul terreno della musica moderna (intesa in tutte le sue accezioni) al fine di aggiudicarsi una Borsa di studio offerta dalla famiglia Ciolino. Quest’anno si aggiunge una categoria in più dedicata ai talenti dei più piccoli provenienti dal vivaio musicale dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “F.Minà Palumbo” di Castelbuono (senza obbligo di genere musicale).

Il concorso si svolgerà “ dal vivo “, il 30 Aprile 2022 a partire dalle 17.30 presso i locali di Centro SUD a Castelbuono. La scadenza per le iscrizioni dei candidati di ambo i sessi, tra i 10 e i 35 anni e con residenza in Castelbuono, è fissata per il 27 Aprile 2022.

Per maggiori dettagli si invita a prendere visione del regolamento dettagliato che pubblicato sul sito www.moger.it e sulla pagina facebook dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio e sul sito della cooperativa Moger:

http://moger.it/6-memorial-danilo-ciolino/