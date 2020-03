Giovedì 19 marzo un flash mob con bolle di sapone #insiemeinunabolla

[Riceviamo e pubblichiamo] Il post non è breve ma è interessante e dal messaggio positivo;inoltre non hai scuse del tipo “non ho tempo per leggere!”.

La dolce e vibrante melodia delle bolle di sapone è capace di farci tornare tutti un po’ bambini e magari, anche solo per un attimo, meno agitati e più “leggeri”.

Questa iniziativa nasce dalla voglia di condividere con più persone possibili l’intramontabile fascino delle bolle di sapone.Sarà bello pensare a tante persone che come noi osservano le bolle con gli occhi colmi di speranza.

Bolle di sapone come metafora di un abbraccio che vola fino a raggiungere amici e parenti per sussurrargli #andràtuttobene.

ATTENZIONE!

Per ovvi motivi, NON CREATE BOLLE SOFFIANDO, ma sfruttando il vento muovendo la mano (o attrezzo per bolle) in senso contrario. Meglio ancora danzando… la musica ci aiuterà!

NON HAI IL LIQUIDO?

Ecco una formula semplicissima adatta per riempire il classico tubetto per bolle :

– 1/2 bicchiere di detersivo per piatti;- 1/2 bicchiere di zucchero;- 8 bicchieri di acqua calda.

Grazie mille a Carlo Gazza Imperatore per aver condiviso con tutti la formula.

CONDIVIDETE IL POST SULLA VOSTRA HOME.

Più siamo e più bolle/abbracci ci saranno.

VIDEO DOCUMENTATE.

Durante l’iniziativa, se vi va, fate un video di pochi secondi (massimo 10 secondi) e inviatelo tramite WhatsApp al numero +39.320.9114972.

Verrà creato un video con le vostre immagini.

#insiemeinunabolla