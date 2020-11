DIRETTA FACEBOOK DEL SINDACO MARIO CICERO OGGI ALLE ORE 18.30

situazione attuale coronavirus;

“chiedilo al Sindaco”, possibilità di scrivere le domande in diretta alle quali il Sindaco risponderà.

N:B: La finalità del “chiedilo al Sindaco”, domande e risposte in diretta con i cittadini, è quella di approfondire temi, argomenti, problematiche inerenti a questioni di pubblica utilità e interesse. Non verranno pertanto pubblicate domande con intenti polemici o commenti non attinenti.