“Girandole d’autunno”, laboratorio creativo de L’orto dell’Arte per bambini da 6 a 12 anni

30 settembre 2022 ore 16.00

Siete pronti a giocare con materiali di recupero e a preparare l’Orto in vista della frizzante aria autunnale?

Portate brick grandi e piccoli o altre confezioni in cartone e le trasformeremo in girandole decorative per colorare l’Orto e farlo diventare un luogo di allegria e felicità! Vi aspettiamo numerosi per questa nuova avventura!

Unitevi a noi nell’esprimere gratitudine all’Orto dell’Arte che ha dato frutti sotto forma di una generosa quantità di zucchine, zucche, fiori di zucca, pomodori, basilico, menta, salvia, alloro, peperoncini, fiori, regalati alla comunità! Durante la stagione estiva i prodotti sono stati raccolti liberamente da chiunque ne avesse voglia, in modo responsabile e trasparente.

Si tratta di un risultato reso possibile grazie alle quotidiane cure di tutti noi che a turno lo abbiamo innaffiato, protetto dalle erbacce, ammirato, amato.

Ora è giunto il momento di ripulirlo e preparare il terreno per la piantumazione dei nuovi ortaggi invernali.

Farlo insieme sarà un’occupazione che frutterà benessere!



L’Orto dell’Arte è uno spazio di condivisione pubblica che sta crescendo grazie alle cure quotidiane di tante persone, soprattutto dei nostri amici della CTA Fauni che ringraziamo per le attenzioni e la presenza costante! Dopo la pulitura dell’area, prima abbandonata, abbiamo costruito un vialetto, realizzato due aiuole-spirali in pietra, piantumato erbe aromatiche e officinali, sistemato al centro la nostra “pietra arcobaleno”. È stata eseguita la preparazione della zona destinata all’orto, la pittura delle finestre delle case dei nostri amici dirimpettai, sono stati ideati e programmati i laboratori per grandi e bambini e siamo pronti a continuare le attività!

A tutte queste iniziative si aggiunge ora il momento di riciclare in modo creativo!



INFORMAZIONI

L’evento è a partecipazione gratuita per bambini/e da 6 a 12 anni, con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] indicando il nome e l’età del bambino/a che intende partecipare.

Durata attività: 2 ore

In caso di condizioni meteo avverse il laboratorio si svolgerà nella Sala del Laboratorio Didattico del Museo Civico.