Giuseppe Minutella allenatore della Supergiovane Castelbuono

La Supergiovane Castelbuono ha il piacere di comunicare a tutti i tifosi, che la panchina giallonera della stagione sportiva 20/21, sarà affidata al Mister Giuseppe Minutella. Lunga esperienza nel rettangolo di gioco, il Mister è noto per gli ottimi risultati conseguiti in tutte le sue stagioni precedenti. Ha deciso di sposare il nostro progetto e mettere a disposizione tutte le sue conoscenze e tutte le sue capacità calcistiche.La società lo accoglie con estrema fiducia e stima e gli porge un grosso in bocca al lupo.