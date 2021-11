Giuseppe Vignieri in scena al Teatro Libero di Palermo con lo spettacolo “La merce più preziosa”

Sabato 13 novembre, alle 21.15, Giuseppe Vignieri, insieme a Giada Costa e Vincenzo Costanzo, sarà in scena con lo spettacolo “La merce più preziosa” regia di B. Mazzone. Uno spettacolo delicato e commovente, da non perdere. È necessaria la prenotazione al numero 392.9199609 dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 19.00.



“La merce più preziosa”

La drammaturgia di Grumberg riesce a nutrire spettatori di ogni età e mi ha permesso con le sue tante storie, già create sulla scena del Teatro Libero, di esplorare una visione poetica che ho sempre condiviso per il suo modo semplice, ironico e profondo di affrontare i temi della nostra società.

Naturalmente le sue origini, la formazione, la storia della sua famiglia che ha vissuto l’olocausto, sono quasi sempre presenti nelle sue opere, con un tratto tragicomico, che sposa il tragico ed il comico in un grottesco che mette a nudo i sentimenti umani in una dialettica cruda, ma amorevole tra il bene ed il male.

I fatti raccontati da Grumberg, in questa storia, fanno riferimento al vissuto di una famiglia francese deportata nell’inverno del’43.

Un Teatro di narrazione che ho voluto realizzare a tre voci, due maschili e una femminile.

Voci narranti i cui corpi diverranno di volta in volta i personaggi narrati. Il senso de “La Merce più preziosa” è racchiuso nelle parole dello stesso autore: “Ecco la sola cosa che merita di esistere nelle storie come nella vita vera.

L’amore, l’amore che si dà ai bambini, ai propri e a quelli degli altri”.



Beno Mazzone