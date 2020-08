Gli amanti del “volo d’angelo” in volo a mille metri. E’pronta la zipline delle Madonie

[quattrocanti.it] Per la prima volta in Sicilia sarà possibile volare sospesi nel vuoto a un’altezza di mille metri, sul livello del mare. Sabato 22 agosto, alle ore 10,30 è prevista l’inaugurazione della prima zipline in Sicilia al borgo di San Mauro Castelverde.

Al taglio del nastro assieme al sindaco Giuseppe Minutilla, vi sarà anche il presidente della Regione Nello Musumeci.

Un “volo” da brivido, con una pendenza del 16 per cento, dove si raggiungerà anche la velocità tra i 100 e i 120 chilometri orari.

Un cavo d’acciaio lungo 1650 metri, sospeso nel vuoto, consentirà agli sportivi di scivolare verso il mare con la sola forza di gravità, agganciati in tutta sicurezza con un’apposita imbracatura e consentirà di ammirare le bellezze del Parco delle Madonie.

La stazione di partenza è nell’ex Convento dei Benedettini mentre l’arrivo è previsto lungo la strada provinciale che dal paese conduce alla frazione di Borrello in contrada Pero.

Nei prossimi giorni partiranno anche i corsi di formazione per diventare operatore di Zipline.