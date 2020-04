Gli operatori ecologici ringraziano i Fratelli Fiasconaro

[Riceviamo e pubblichiamo] Desideriamo ringraziare i Fratelli Fiasconaro per la colomba offertaci come simbolo pasquale. Quest’anno più degli altri, un dono gradito dato il periodo arduo che tutti stiamo attraversando, e che noi operatori affrontiamo con senso del dovere nonostante gli alti rischi. Un grazie alla professionalità, gentilezza e cortesia dell’azienda e di tutto il personale, sempre presenti sia per il Santo Natale che per la Santa Pasqua.L’augurio per una Santa Pasqua da parte di tutti gli operatori della Cooperativa Il Girasole sicuri che #andratuttobene