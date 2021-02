I Frastornati inaugurano la webtv “Gala TV” con lo spettacolo “Casa Campagna”

La pandemia ha messo in luce l’importanza della cultura.

Le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus hanno impedito a molti l’accesso fisico a luoghi ed eventi culturali.

Per fortuna, l’universo digitale permette di accedere a questi luoghi anche a distanza.

Il Teatro online: sembra un ossimoro eppure è tutto vero.

“Lo spettacolo dal vivo è insostituibile”, risponderete.

Come darvi torto? Ma i tempi e i mezzi sono questi e non possiamo che adattarci.

Attori e Teatri in tutto il mondo hanno trovato nuove opportunità per spostare “momentaneamente” la cultura online aprendosi al mondo virtuale, rendendo la loro offerta accessibile a più persone.

L’era del “click&enjoy” regala a tutti gli appossionati un modo per non entrare del tutto in crisi d’astinenza da spettacolo teatrale.

In attesa che i teatri finita l’emergenza possano nuovamente riaprire il sipario, la Compagnia Teatrale i Frastornati è lieta di proporvi – in esclusiva su Gala TV – la commedia brillante in 3 atti “Casa Campagna” di Fabio Massimo Jacobello (riduzione, adattamento e regia a cura di Gabriele Perrini) messa in scena nel corso della stagione teatrale 2019 – 2020.

Riprese e montaggio video a cura di Giuseppe Cucco.

Chi volesse trascorrere qualche oretta in allegria e godersi l’intero spettacolo comodamente dal proprio divano di casa, basterà sintonizzarsi giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 21:00 al seguente indirizzo: https://grangalacastelbuono.jimdofree.com/gala-tv/live/

Il divertimento è assicurato.

Se lo spettatore non può andare a Teatro… il Teatro entra nelle vostre case.

Buona visione e buon Teatro a tutti!