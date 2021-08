I piccoli musicisti dell’IC Minà Palumbo tornano ad esibirsi grazie a Castelbuono Classica

Giorno 11 agosto, in occasione della VII edizione del Festival “Castelbuono Classica” appena concluso, alcuni Ensemble da camera dell’I.C. Minà Palumbo di Castelbuono si sono esibiti nella splendida cornice dell’ eremo di Liccia.

La Dirigente, Professoressa Francesca Barberi ed i Docenti di strumento musicale – Giuseppe Aiosi, Ottavio Brucato e Michele Mazzola -hanno fortemente voluto questo appuntamento e nonostante le difficoltà organizzative legate alla pandemia, l’evento è stato un successo.

Grazie a Castelbuono Classica e all’attenzione che da sempre pone alle giovani eccellenze del territorio, i nostri alunni hanno avuto la possibilità di esibirsi in pubblico dopo due anni di stop forzato causa covid e di emozionare i presenti con un’esibizione di alto profilo, frutto del lavoro svolto durante questo complicato anno scolastico. Ci auguriamo che questo concerto rappresenti l’inizio di un nuovo ciclo di grandi esibizioni e progetti musicali, che vedano impegnati nuovamente nostri alunni, in attività in giro per l’Italia e all’estero.

Con lo stesso spirito è stata colta l’idea dallo staff di Castelbuono Classica: inaugurare la VII edizione del festival con il talento e la passione dei ragazzi, restituendo loro un pubblico e premiandone l’impegno in questi mesi difficili, a maggior ragione in un luogo – l’Eremo di Liccia – anch’esso simbolo della voglia di una vera ripartenza e di una necessaria restituzione alla fruizione pubblica.

Alcune immagini dei concerti e dei loro piccoli protagonisti figurano nella breve clip riassuntiva della prima giornata del festival.