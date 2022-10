I ringraziamenti della famiglia Conoscenti alla comunità castelbuonese

Cari Concittadini,

dopo alcuni giorni dalla perdita del nostro caro amato Samuele, volevamo ancora una volta ringraziare tutti quanti, amici, insegnanti e tutti quelli che gli vogliono bene, per l’affetto e il sostegno che ci avete mostrato tramite visite, chiamate o messaggi. Un sentito grazie all’ amministrazione comunale e al sindaco Mario Cicero per aver mostrato considerazione, rinviando alcune attività programmate per la cittadinanza e, di riflesso, la vostra comprensione in tal senso.

Siamo certi che il vostro conforto ci aiuterà anche nei giorni futuri.

Con tanto affetto e riconoscenza,

Famiglia Conoscenti