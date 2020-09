I Trovatori presentano “La Pupara”, il scena il 9 e 10 Settembre ai Cappuccini

Ci siamo! Finalmente Sepillo e Netroio tornano in scena con un nuovo spettacolo!

Giorno 9 – 10 Settembre andrà in scena “La Pupara” alle 21.00 nel salone Piera (Meglio noto come la sala cappuccini).

È necessaria la prenotazione.

Basterà :

– inviare una mail all’ indirizzo associazioneitrovatori@gmail.com, o raggiungere lo stesso indirizzo dalla pagina facebook “I Racconti di Sepillo da Ypsigro “,

-inserire:

in oggetto: PRENOTAZIONE SPETTACOLO ed il giorno che desiderate;

nel testo: nome e cognome degli interessati.

-Oppure INVIARE un messaggio al numero 3801939292

Il messaggio di conferma che riceverete varrà come prenotazione.

Ingresso comprensivo di tesseramento euro 7.

Non mancate!

SINOSSI: Il castello di Ypsigro, nel 1920, viene messo all’incanto a causa degli indebitamenti e dello sperpero degli eredi della nobile famiglia, che per lunghi secoli ne ha retto il principato. Il sindaco del paese riceve una lettera minatoria, da parte di alcuni soggetti malavitosi: cedere il maniero, mediante atto pubblico, oppure assumersi la responsabilità delle conseguenze alle quali potrebbe incorrere, qualora declinasse l’invito.

Spinto da un forte senso etico e politico, il Sindaco, affiancato da un suo fedelissimo assessore, si ribellerà a quella minacciosa richiesta.

D’altronde il castello è si divenuto un peso gravoso per gli eredi del nobile casato, ma non per gli abitanti del paese. Quel castello, infatti, custodisce un bene prezioso al quale tutto il popolo è legato. Sarà proprio grazie a questo bene, che il sindaco riuscirà a creare uno scudo ben solido contro la Pupara, colei che muove e governa i “Pupi, i pidocchi”, mobilitando tutta la popolazione a aderire ad una colletta destinata all’acquisto del castello.

Travestiti da pastori, alle prime luci dell’alba, il sindaco e l’assessore, si metteranno in cammino per giungere il prima possibile alla casa d’asta.

Durante il viaggio i due protagonisti, esposti ad un rischio molto alto, si interrogheranno sulla loro missione e il loro dovere sociale, nei confronti dei cittadini; della loro responsabilità politica e delle azioni adeguate a debellare il fenomeno mafioso.

Riusciranno a raggiungere il loro obiettivo?

Le sorprese, è certo, sono dietro l’angolo e la Pupara, sadica e paziente, non sarà facile da battere.