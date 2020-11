I Trovatori presentano…

In questi mesi difficili per tutti, L’associazione Culturale” I Trovatori” ha continuato a lavorare.

Contando sulla grande disponibilità delle Sorelle povere della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ha apportato delle modifiche alla sala dell’incontro “Piera” in attesa di potere riaprire il sipario e dare voce ai tanti personaggi scalpitanti dietro la scena.

Buona Visione!

Testo di Peppe Vignieri

Musiche di Giuseppe Aiosi

Riprese e montaggio Roberto Goodman

Si ringraziano, inoltre: Pietro Costanza, Francesco Norata, Debora Toscano, Elisa Vignieri