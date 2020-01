I When_Due lanciano un crowdfunding per sostenere “II”, il loro nuovo album

Condividiamo l’iniziativa dei When_Due – alias Walter Mogavero e Leonardo Sferruzza – che hanno lanciato un crowdfunding per supportare il loro nuovo album, “II”, terza prova dopo “I” e “Pendolo”.

A questo link potete fare una donazione. Di seguito riportiamo il messaggio condiviso dal duo, augurando loro un sincero in bocca al lupo!

Il Progetto

Ciao ragazzi,

Lo abbiamo fatto di nuovo!

Abbiamo scritto il nostro secondo album: ” II “. Dopo un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione sonora, si passerà alla fase di mixaggio…

Vorremmo finalizzarlo, stamparlo e promuoverlo insieme a voi.

Manca solo l’ultimo sforzo!

Cosa vi chiediamo?

Dateci una mano a far girare questo appello: condividetelo fra i vostri contatti, fatene parlare.

Se i nostri primi lavori vi sono piaciuti, se siete rimasti piacevolmente sorpresi da “I” e avete ballato con “Pendolo” , potete star tranquilli. Questo album sarà una bomba atomica!

Dopodiché, se pensate pure voi che il nostro “nuovo progetto” sia davvero interessante, vi chiediamo di SCOMMETTERE SU DI NOI e DI DIVENTARE I NOSTRI CO-PRODUTTORI per permetterci di ultimare i lavori di mix, master, grafica, video e promozione del nostro nuovo album.

Come potete aiutarci?

Basta un piccolo contributo economico che servirà a prenotare la vostra copia di “II” e riceverla in anteprima.

Che sonorità ci dobbiamo aspettare?

Il sound spazia dall’ Electronic rock all’ Alternative Dance . La parte percussiva l’abbiamo affidata ai chimerici Antonio Il Leta e Francesco Schittino , i quali ci hanno regalato quel tocco in più di f-o-l-l-i-a .

Chi sta curando la produzione?

Se le scritture e le riprese dell’album sono state effettuate da noi nel nostro studio, il mix verrà curato dai fantastici ragazzi del Black Star Studio di Milano.

Quanto tempo abbiamo?

Insieme abbiamo esattamente solo 9 mesi di tempo per raggiungere il nostro obbiettivo.

Prenotate la vostra copia, invitate più persone possibili a farlo, fate girare l’iniziativa!

Servirebbero qualche centinaio di persone e sappiamo per certo che là fuori siete molti di più!

Il vostro contributo sarà per noi di fondamentale aiuto per completare le spese del mix e del master di tutti i pezzi, una procedura praticamente obbligatoria se si vuole ottenere un bel sound e un risultato finale il più professionale possibile.

Vi ringraziamo!

Vi ringraziamo già da ora per la mano che ci darete e per tutto il supporto che non ci avete mai fatto mancare. Continuate a seguirci e continuate ad amare la nostra musica.

Vi abbracciamo tutti

When_Due

When_Due sono:

Antonio Leta : Drums

Francesco Schittino : Drums

Walter Mogavero : Programming, Synths, Guitar

Leonardo Sferruzza : Programming, Synths, Bass

Seguiteci su: ?

Instagram : https://www.instagram.com/when_due/

Facebook : https://www.facebook.com/whendue/

Spotify : https://open.spotify.com/artist/0fCj2N8tVF9f16v0k4KOOH