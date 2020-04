«Il 10 Aprile i primi 100 anni del “nostro” Castello». Sul GdS l’approfondimento di Simonetta Trovato e Rosario Mazzola

La pagina Facebook del Museo Civico di Castelbuono ha condiviso un approfondimento pubblicato sul Giornale di Sicilia di oggi [9 Aprile 2020], a firma di Simonetta Trovato e Rosario Mazzola, che celebra l’anniversario dell’acquisto del Castello dei Ventimiglia da parte dei cittadini di Castelbuono: 100 anni esatti il 10 Aprile.

Molte delle iniziative in programma in occasione dell’evento sono saltate, vista la situazione senza precedenti in cui ci troviamo, ma è importante ricordare e – per quanto possibile – celebrare una data così significativa per l’intera comunità.

Condividiamo di seguito l’approfondimento.