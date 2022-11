Il 2 novembre al Centro Sud alle 21.00 lo spettacolo della Compagnia I Trovatori La Pupara

Continuano gli spettacoli del progetto Le città nascoste promosse dal Teatro Libero di Palermo. Giorno 2 novembre alle ore 21.00, presso il Centro Sud andrà in scena lo spettacolo della Compagnia I Trovatori La Pupara di Giuseppe Vignieri e musiche di Giuseppe Aiosi.

La rappresentazione, appartenente alla raccolta di spettacoli del progetto teatrale “I racconti di Sepillo da Ypsigro”, vede come protagonisti il giullare Sepillo da Ypsigro ed il menestrello Netroio da Creta che, in chiave satirico-ironica, con un semplice baule e degli strumenti medievali, racconteranno al pubblico la storia di un sindaco e di un assessore, che coraggiosamente, spinti da un forte senso civico sfideranno la Mafia. I protagonisti, così come tutti i personaggi di contorno, interrogandosi sulle possibilità di debellamento di questo male sociale, faranno emergere ora le proprie paure, ora il proprio coraggio.

Vi ricordiamo che l’ingresso è GRATUITO, fino a esaurimento posti!