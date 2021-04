Il Candidato all’Oscar Anthony Giacchino e Alice Doyard ospiti del Festival del Cinema di Cefalù

[Riceviamo e pubblichiamo]



Cefalù: Per il ciclo incontri di Aprile, il Candidato all’Oscar Anthony Giacchino e Alice Doyard saranno ospiti, in diretta da New York e Parigi, del Festival del Cinema di Cefalù.

Saranno intervistati da Laetitia Bourget in diretta sulla pagina social del Festival cefaludese, domani, Venerdì 9 Aprile, alle ore 16.00. Il noto regista americano, fratello del premio Oscar Michael, ha origini siciliane: il nonno con la sua famiglia è partito da Caccamo ad inizio del secolo scorso.

Si parlerà del film Colette, in corsa per l’Oscar. Un documentario sulla resistenza francese con la testimonianza di Colette, deportata in un lager e miracolosamente sopravvissuta.



Hanno collaborato: Sarah Jenks, Annie Small, Maria Giacchino