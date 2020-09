Il Castelbuono vince il Torneo delle Madonie di Tennis

[madonielive.com] Si è concluso il Torneo delle Madonie di Tennis vinto in finale dal Castelbuono che ha superato il Petralia Sottana.

In mattinata si erano recuperati alcuni incontri rinviati per pioggia (il Petralia B /Bompietro B, Cristiano Macaluso contro Davide Bellina e poi il doppio Messineo -Macaluso per Petralia B / Albanese-Bellina per Bompietro B finito 6/0 6/2).

Tornando alla finale, finita in serata, già con temperature autunnali, l’incontro tra Bracco e Bonomo, che aveva aperto i match finali, è stato vinto da Bonomo per il Castelbuono 6/1 6/2.

A seguire Antonio Lombardo ha vinto contro Mario Cicero 6/7 6/4 10/5.

Daniele Li Sacchi / Mitra Roberto vince Mitra 6/2 6/4, infine il doppio combattuto tra Lombardo -Li Sacchi / Mitra- Cicero ha visto prevalere il Castelbuono in tre set 3-6 7-6 10-4.

Tutte la partite si sono giocate sui campi del Tennis Club di Petralia Sottana tornato in piena attività quest’anno grazie al nuovo direttivo e alla sua intraprendente e vulcanica, aggiungiamo,presidente Gaia Puglisi che ha organizzato diverse manifestazioni, riportando piccoli e grandi in pineta.