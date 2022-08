Il Comitato “Servo di Dio Mario G. Restivo” organizza l’evento “Sulle orme di Mario per…” dal 18 al 21 agosto

A 40 anni dalla morte di Mario Giuseppe Restivo, i suoi luoghi, i suoi scritti, i pensieri, le persone che lo hanno conosciuto e quelle che ne sono venute in contatto rimanendo affascinate, ci aiuteranno a vivere un’esperienza unica per misurare la nostra voglia e volontà di impegnarci per un mondo più libero, giusto, eguale, essenziale, fraterno e in pace.



Mario, uno di noi, fortemente convinto ed impegnato nella realtà, sempre in cammino verso nuove mete e strade, dall’alto dei pascoli della santità, ha ancora tanto da dire e da dare a giovani ed adulti del nostro tempo.



“Sulle orme di Mario“, a Castelbuono dal 18 al 21 Agosto 2022 è l’evento organizzato dal comitato spontaneo Mario G. Restivo insieme all’associazione Vivi e Lassa Viviri ed è rivolto a persone “normali” che vogliono essere migliori; che vogliono impegnarsi per un mondo migliore in modo normale.

Allora se volete un motivo per esserci lo avete già!

“Sulle orme di Mario per…“



Comitato Spontaneo “Servo di Dio Mario Giuseppe Restivo”

“Quando sono solo, Signore, quando a sera busso alla porta di qualcuno e nessuno mi dà risposta, ricordaTi di me e rendimi capace di sorridere. Fa’ che possa sempre darmi agli altri in umiltà e completa condivisione.”